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Лукас: «Место ЕС на задворках США и Великобритании»

Лукас: «Место ЕС на задворках США и Великобритании»

Европейский союз должен доказать американцам и британцам свою пользу, ввязавшись в противостояние с Россией и Китаем.

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Алекс Иванов
А кто такой вообще этот Лукас?
Алексей Зверев
утырок со звёздных войн !!!😁😀🤣
Маруся Кацапова
В одном прав... на задворках ЕС у штатов,на задворках,которые шатаются и вот-вот развалятся.
Александр Елецкий
Кинули их штаты по полной.
Пилипченко Владимир
От англоскунсов другого и ждать нечего. Вечно исходят желчью в отношении нас.

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