Лукас: «Место ЕС на задворках США и Великобритании»

Только новостиПолитикаЛукас: «Место ЕС на задворках США и Великобритании» Европейский союз должен доказать американцам и британцам свою пользу, ввязавшись в противостояние с Россией и Китаем.Вернуться к статье51НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлекс ИвановА кто такой вообще этот Лукас?Алексей Зверевутырок со звёздных войн !!!😁😀🤣Маруся КацаповаВ одном прав... на задворках ЕС у штатов,на задворках,которые шатаются и вот-вот развалятся.Александр ЕлецкийКинули их штаты по полной.Пилипченко ВладимирОт англоскунсов другого и ждать нечего. Вечно исходят желчью в отношении нас.Комментировать
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