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Католикос всех армян призвал Киев не рушить единство православной общины

Католикос всех армян призвал Киев не рушить единство православной общины

Гарегин II выступил за защиту священных мест, священнослужителей и верующих.Католикос всех армян Гарегин II выступил с призывом к украинским властям не нарушать сложившиеся веками традиции единения православной общины.

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