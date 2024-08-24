Католикос всех армян призвал Киев не рушить единство православной общины

Гарегин II выступил за защиту священных мест, священнослужителей и верующих.Католикос всех армян Гарегин II выступил с призывом к украинским властям не нарушать сложившиеся веками традиции единения православной общины.
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