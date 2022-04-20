«Гризлис» одержали самую крупную победу в плей-офф в истории клуба

«Мемфис» обыграл «Миннесоту» со счетом 124:96 во втором матче серии первого раунда плей-офф, одержав самую крупную победу в плей-офф в истории клуба (+28).
Популярные статьи
- Чемпионат мира среди юниоров. Уна Браун и Гэйдж Браун, Д’Алессандро и Уодделл, Башинска и Бимон покажут произвольные танцы
- Украина заменит Россию на чемпионате мира по волейболу
- Заместитель исполнительного директора ФШР: «От перехода в азиатскую федерацию россияне только выиграют, особенно молодые шахматисты»
Свежие комментарии