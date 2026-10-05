СК России начал проверку по факту избиения подростка в Приморье

В Приморье подростки избили сверстника и разместили запись в сети. Следственный комитет России начал проверку инцидента и поручил возбуждение уголовного дела и.
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