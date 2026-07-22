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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ли Кан Ин согласился подписать 5-летний контракт с «Атлетико». Мадридцы покупают хавбека «ПСЖ» за 35+5 млн евро

« Атлетико » завершает процесс трансфера Ли Кан Ина. Полузащитник « ПСЖ » согласился подписать пятилетний контракт с мадридским клубом, сообщает Marca.

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