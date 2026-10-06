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Жертвы, разрушенные дома, почти тысяча БПЛА: ПВО ночью отразила рекордный налет вражеских дронов

Жертвы, разрушенные дома, почти тысяча БПЛА: ПВО ночью отразила рекордный налет вражеских дронов

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 868 украинских беспилотников над регионами страны, сообщило 6 октября Минобороны РФ .

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