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Новая звезда Белого дома: 17-летняя внучка Дональда Трампа эмоционально поздравила дедушку с победой на выборах

Новая звезда Белого дома: 17-летняя внучка Дональда Трампа эмоционально поздравила дедушку с победой на выборах

В Сети девушка опубликовала редкое семейное фото фото: Соцсети Кай ТрампКажется, помимо 54-летней супруги Дональда Трампа Мелании и 43-летней наследницы Президента США — Иванки, в Белом доме появилась еще одна звезда — внучка Трампа Кай.

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