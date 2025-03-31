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Трамп заявил о готовности баллотироваться против Обамы на третий срок

Трамп заявил о готовности баллотироваться против Обамы на третий срок

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 31 марта, заявил, что пока серьезно не рассматривал возможность третий раз участвовать в выборах, но готов выступить против американского экс-президента Барака Обамы.

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