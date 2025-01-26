SuperJob: россияне хотят вернуть бесплатное начальное профобразование

Компания опросила 1,6 тысяч человек Россияне хотели бы вернуть систему бесплатного профессионального обучения старшеклассников, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования сервиса по поиску работы SuperJob.
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