Юрист Виноградов: с 1 января на 9,8% проиндексируют зарплату медикам и учителям

С 1 января 2024 года некоторым россиянам на 9,8% проиндексируют зарплаты. Речь идет о работниках сфер соцобеспечения, образования, медицины, культуры и науки, рассказал в беседе с агентством "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.