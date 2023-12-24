Юрист Виноградов: с 1 января на 9,8% проиндексируют зарплату медикам и учителям

С 1 января 2024 года некоторым россиянам на 9,8% проиндексируют зарплаты. Речь идет о работниках сфер соцобеспечения, образования, медицины, культуры и науки, рассказал в беседе с агентством "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
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