В Латвии сообщили, сколько россиян депортируют из страны

Власти Латвии депортируют не менее 1213 граждан России, которые не выполнили предписание миграционного законодательства и запросили вид на жительство, сообщает Delfi со ссылкой на Управление по делам гражданства и миграции республики .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии