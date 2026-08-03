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«Выставлял босиком на улицу и запирал в вольере»: как сегодня живут трое детей Александра Шульгина

«Выставлял босиком на улицу и запирал в вольере»: как сегодня живут трое детей Александра Шульгина

В девяностых их семейные портреты украшали обложки глянцевых журналов. Известный продюсер, его супруга — восходящая звезда эстрады — и трое детей казались воплощением абсолютного счастья.

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