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Владимирские новости

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В школах Владимирской области появится новый предмет

В школах Владимирской области появится новый предмет

В школах Владимирской области появится новый предмет. В соответствии с новым приказом Министерства просвещения РФ, будет введен с 1 сентября 2024 года, заменив собой существующий предмет «Основы безопасности жизнедеятельности».

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