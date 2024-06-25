В школах Владимирской области появится новый предмет. В соответствии с новым приказом Министерства просвещения РФ, будет введен с 1 сентября 2024 года, заменив собой существующий предмет «Основы безопасности жизнедеятельности».
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