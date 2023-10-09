Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Жительница Петербурга стала победительницей «Мисс Россия - 2023»

Жительница Петербурга стала победительницей «Мисс Россия - 2023»

Студентка пятого курса Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга стала «Мисс Россия - 2023». Теперь вместе с короной и денежным призом в размере одного миллиона рублей она имеет право представлять Россию на конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».

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