У предполагаемого админа канала «ВЧК-ОГПУ» нашлась элитная недвижимость в Майами

41-летний Алишер Абдуллаев, которого Минюст России считает одним из администраторов Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ» и сайта «Русский криминал» (канал, сайт и журналист признаны в РФ иноагентами), оказался жителем Майами, а его жена — владельцем апартаментов стоимостью около $300 тыс.