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Елизавета II обругала мировых лидеров, забыв про включенный микрофон

Елизавета II обругала мировых лидеров, забыв про включенный микрофон

По информации СМИ, королева по рекомендации врачей полностью отказалась от употребления алкоголя. Источник: topnews The post Елизавета II обругала мировых лидеров, забыв про включенный микрофон first appeared on Донбасс Сегодня.

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