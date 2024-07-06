«НАТО, ШО С тобой?», логохаб под Казанью и особенности экономик ПФО: обзор событий недели

Владимир Путин предложил новую систему евразийской безопасности, состоялся совет директоров «Татнефтехиминвест-холдинга», в Зеленодольском районе открылись крупные экономические объекты, Татарстанстат отчитался о промышленном росте в РТ, в Татарстане прошла выставка «АгроВолга»: пять важнейших событий недели глазами обозревателя Альберта Бикбова.
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