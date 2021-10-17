Успехи демографической политики Путина. Или план по замене русского населения мигрантами

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаУспехи демографической политики Путина. Или план по замене русского населения мигрантами автор - загадки для мозга Фото из открытых источников Добрый день уважаемые читатели.Вернуться к статье193НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий ДжиоевПод это дело сейчас срочно объявили перепись населения, чтоб нам затем заявить, что нас теперь не 146 миллионов, а 156. И попробуй кто-нибудь возрази. Тем более процесс проходит в электронном формате. Помните выборы в Думу, когда по электоронному голосованию едросы быстро выскочили на первое место?ГусЕнаВеревка тебе поможет.ГусЕнаВеревка тебе поможет.михаил двеСкулить, роптать, псалмы писать...михаил двеА ВОЗ И НОНЧИ ТАМ СТОЯТЬВалентина ИняеваПол московской областиСНГАлексей ПлескачОпять борцунство с понаехавшими!!! А кто именно планирует заменить мигрантами россиян? Автор НЕ УКАЗАЛ. Хотя тот - известен. И ещё. Путин был ПРОТИВ. Насколько известно! Автор - опять канализирует на Путина то, что Путин НЕ ДЕЛАЛ. Наоборот! Вот только КТО сопротивляется? КТО не доплачивает людям, сдерживая доходы, кто делает так, чтобы пенсии были мизерными? ТЕ, кто проплатил автору. Так же - те - другой рукой - поддерживают мифологию о вакцинации, чтобы старшее поколение и многие из более младших - не хотели идти вакцинироваться! ВОТ!!!Александр Дементьев"Рыба гниёт с головы" - Народная мудростьАлексей ПлескачИ да. И - НЕТ. "Царь - ВСЕГДА хороший. Бояре - не просто плохие. Они - УРОДЫ". Царь нынешний - в отличие от прошлого (не считаем временщиков - Андропова, Черненко, Горбачёва и Эльцина) Брежнева - не просто хороший. НО! Умный и держащий руку на пульсе, а вот бояре... МЕЧТАЮТ ЕГО СБРОСИТЬ. Потому - устраивают пакость за пакостью! Вот и всё. ВСЯ элита - за оччень редким исключением - сгнила насквозь и обуяна социальным фашизмом. Это прямо и открыто не просто признанно нашим Путиным! И?!? Народ - ВЕДЁТСЯ с конченых гнид, читая разную гниль от них!!! Ну и ну!!! Эээх... А ведь именно народонаселение - всё за гнид и сделало! Своими действиями - в перпендикуляр. КТО летал в Турцию - в багажном отсеке?!? КТО до сих пор чхать хотел на прививки?!? Особенно те, кто в Москве живёт. Что, думали, что не будут пускать в салоны, где кальяны с планом подают?!? И - от этого - поддержка конченых уродов - с Окраины и с Польши, Проебалтики - что топят за антипрививочников? Одуряя старшее поколение и - всяких разных - кто ведётся с тупи?!?ЕНевгений начисОчередной сказочник… Лишь бы брякнуть глупость…петр камПланы америкосов успешно претворяютса в действие.И помогают активно кто?Удивительно-но правительство России во главе с САМИМ.Алексей ПлескачМинус. За минус и порцию мифологии от тебя.петр камХоть минусуй-хоть плюсуй,мне абсолютно пофиг твоя арифметика.Если не понимаешь смысл-занимайся арифметикой далее.Александр ДементьевДа Лёха в школе арифметику прогуливал. Один "минус" и запомнил.ГусЕнаДеменциев, тебе ли...Алексей ПлескачЗамысел то - понятен. Как дважды два! Путин во всём виноват. А кто в том сомневается - а ту его! Вот и всё. НЕТ!!! Не дождётесь! На вас всех - собирают. Кончите плохо.Алексей ПлескачНагличанские наниматели дали надышаться газом "durachok"?TRTuranosaurus RexВраги народа правят бал, а обещалкин обещает переобещанное...Алексей ПлескачОбещалкиных сумели отодвинуть от Думы, насколько смогли. Вот, Обещалкины и мстят - мутя воду и распространяя не просто мифологию, а наглую ложь! Притом, вообще - теряя все грани разумного. И - прямо и открыто оскорбляя ВСЕХ, кто - по их мнению и мнению их хозяев-нанимателей - посмел вступиться за Верховного!Комментировать
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