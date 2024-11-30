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Чемпионат Турции. «Бююкчекмедже» – «Галатасарай», «Бурсаспор» – «Каршияка»

«Бююкчекмедже» примет «Галатасарай», «Бурсаспор» дома сыграет с «Каршиякой». Чемпионат Турции Регулярный чемпионат  Бююкчекмедже – Галатасарай Дата проведения 30 ноября, 15.

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