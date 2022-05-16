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Игроки и тренеры «Рубина» выкупили все билеты на игру с «Уфой», чтобы болельщики посетили матч бесплатно

Болельщики «Рубина» смогут бесплатно посетить матч с «Уфой». Тренерский штаб и игроки казанского клуба выкупили все билеты на домашний матч 30-го тура РПЛ, в котором «Рубин» будет бороться за право остаться в РПЛ.

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