Пленный украинец сбил ударный дрон ВСУ и спас жизнь русскому бойцу

Пленный украинец спас русского бойца от ударного дрона во время эвакуации.В зоне СВО сдавшийся в плен украинец сбил ударный дрон, которым ВСУ пытались ликвидировать и его, и русского бойца, который его эвакуировал на квадроцикле.