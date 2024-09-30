Не засиделись ли испанцы на севере Марокко и на Канарах? В ходе очередного сборища группы «Рамштайн» министр обороны Испании Маргарита Роблес объявила 6 сентября о «немедленной» отправке режиму Зеленского полной батареи зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) HAWK, говорится в сообщении на сайте правительства.
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