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Якушев вручил сертификаты выпускникам курсов операторов БПЛА

Якушев вручил сертификаты выпускникам курсов операторов БПЛА

На Урале завершила подготовку очередная группа операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Сертификаты об окончании обучения им вручил полпред президента по УрФО, врио секретаря генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев.

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