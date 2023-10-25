Петербургские депутаты подготовили ФЗ о спасении советских памятников за границей

В случае опасности их предлагается перевозить в Россию. В Петербурге хотят на законодательном уровне прописать обязанность государства по сохранению и вывозу памятников за границей, которые могут быть повреждены или уничтожены.
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