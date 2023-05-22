Сотрудничество между Китаем и странами Центральной Азии будет способствовать расширению и модернизации новых железных и автомобильных дорог, развитию региональной торговли и процветанию Китай и Таджикистан заявили в совместном заявлении, опубликованном в четверг в кулуарах саммита между Китаем и странами Центральной Азии, что обе стороны будут продолжать усердно работать над продвижением строительства железнодорожных и автомобильных транспортных … Сообщение Сотрудничество между Китаем и странами Центральной Азии будет способствовать укреплению торговых связей появились сначала на Новостной портал о Китае PRC.