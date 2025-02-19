Глава Минстроя Файзуллин: необходимо ввести единую платежку за ЖКУ

В России нужно сделать единый документ для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Об этом на заседании комитета Госдумы по строительству и ЖКХ заявил глава Минстроя России Ирек Файзуллин, его слова привело РИА «Новости».
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