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Глава Минстроя Файзуллин: необходимо ввести единую платежку за ЖКУ

Глава Минстроя Файзуллин: необходимо ввести единую платежку за ЖКУ

В России нужно сделать единый документ для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Об этом на заседании комитета Госдумы по строительству и ЖКХ заявил глава Минстроя России Ирек Файзуллин, его слова привело РИА «Новости».

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