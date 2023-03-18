Инна Чурикова: прощальную роль она посвятила своей маме

Режиссер фильма «Мятный пряник» Андрей Карасов рассказал о работе с актрисой. Кадр из фильма "Мятный пряник"Фильм Андрея Карасова «Мятный пряник» стал последней работой в кино Инны Михайловны Чуриковой, которую увидят её многочисленные поклонники.