В Тель-Авиве в ходе протестов задержали пятерых человек

Сотрудники полиции Израиля в ходе протестной акции в Тельвиве, на которой требовали освободить заложников, находящихся в секторе Газа, задержали пятерых человек, участвовавших в протестной демонстрации, заявила 7 декабря пресс-служба ведомства.