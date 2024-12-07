В Тель-Авиве в ходе протестов задержали пятерых человек

Сотрудники полиции Израиля в ходе протестной акции в Тельвиве, на которой требовали освободить заложников, находящихся в секторе Газа, задержали пятерых человек, участвовавших в протестной демонстрации, заявила 7 декабря пресс-служба ведомства.
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