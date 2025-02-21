Умер актер Питер Джейсон, сыгравший в «Отчаянных домохозяйках» и «Дэдвуде»

Американский актер Питер Джейсон, известный по игре в фильмах «Отчаянные домохозяйки», «Она написала убийство», «Побег из Лос-Анджелеса», «Дэдвуд», «Мир Юрского периода 2» и других, умер на 81-м первом году жизни, пишет Forbes.