Умер актер Питер Джейсон, сыгравший в «Отчаянных домохозяйках» и «Дэдвуде»

Американский актер Питер Джейсон, известный по игре в фильмах «Отчаянные домохозяйки», «Она написала убийство», «Побег из Лос-Анджелеса», «Дэдвуд», «Мир Юрского периода 2» и других, умер на 81-м первом году жизни, пишет Forbes.
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