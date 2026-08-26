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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фанаты АЕК вывесили баннер «Вышвырнем нацистов из футбола» на игре с «Левски». В 2013-м клуб из Софии штрафовали из-за болельщиков, демонстрировавших нацисткую символику

Болельщики АЕК выступили с осуждением нацизма на игре Лиги чемпионов . Греческий клуб сегодня принимает « Левски » в матче квалификации ЛЧ.

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