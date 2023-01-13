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Президент Сирии Асад на встрече со спецпредставителем России Лаврентьевым подтвердил поддержку САР спецоперации на Украине

Президент Сирии Асад на встрече со спецпредставителем России Лаврентьевым подтвердил поддержку САР спецоперации на Украине

Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад в ходе встречи со спецпредставителем президента РФ по сирийскому урегулированию Александром Лаврентьевым подтвердил поддержку Сирией проводимой Россией специальной военной операции на Украине.

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