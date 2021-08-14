Экс-депутат Рады допустил снятие санкций против РФ из-за действий Киева

Он отметил, что антироссийские санкции больно ударили по производителям ЕС.Евросоюз в ближайшее время может снять санкции с России из-за того, что Киев не выполняет условия Минских соглашений, заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Он отметил, что антироссийские санкции больно ударили по производителям ЕС.Евросоюз в ближайшее время может снять санкции с России из-за того, что Киев не выполняет условия Минских соглашений, заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
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