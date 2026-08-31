Премии губернатора Ямала получат пять одаренных школьников

Губернаторские премии за высокие творческие достижения получат пять юных дарований из Ноябрьска, Нового Уренгоя, Надыма и Губкинского.
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