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ИА Регнум

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Путин указал на эволюцию ШОС как международной площадки

Путин указал на эволюцию ШОС как международной площадки

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) изначально создавалась для взаимодействия в сфере безопасности, однако со временем ее повестка значительно расширилась.

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