Режиссер открытия Сочи-2014 Болтенко: «В голове был образ мальчика из Эфиопии, который смотрит церемонию и должен понять, что такое Россия»

Болтенко был режиссером-постановщиком открытия Олимпийских игр-2014. – В чем заключалась главная идея церемонии открытия? Что вы пытались донести до зрителей? – Концептуально мы довольно быстро пришли к тому, что надо делать историю России.
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