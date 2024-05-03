"В этом замешана моя мать". Бритни Спирс снова оказалась в центре скандала после того, как ей вызвали скорую в отеле в Лос-Анджелесе

Бритни Спирс снова оказалась в центре скандала и заставила поклонников беспокоиться за неё. Она отдыхала вместе со своим возлюбленным Полом Ричардом Солизом в отеле Chateau Marmont в Лос-Анджелесе, когда между ними возник конфликт.
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