"В этом замешана моя мать". Бритни Спирс снова оказалась в центре скандала после того, как ей вызвали скорую в отеле в Лос-Анджелесе

Бритни Спирс снова оказалась в центре скандала и заставила поклонников беспокоиться за неё. Она отдыхала вместе со своим возлюбленным Полом Ричардом Солизом в отеле Chateau Marmont в Лос-Анджелесе, когда между ними возник конфликт.