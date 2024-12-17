Бывший муж Седоковой Янис Тимма покончил с собой, оставив послание любимой

В Москве произошла трагедия: латвийский баскетболист Янис Тимма, бывший супруг известной певицы и телеведущей Анны Седоковой, покончил жизнь самоубийством, сообщает издание «Известия», ссылаясь на свой источник.
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