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Лондон просит у Москвы алюминий, только чтобы тихо было

Лондон просит у Москвы алюминий, только чтобы тихо было

Олигархов и чиновников манят отменой санкций, Запад снова готов покупать русское сырьё Иван Рыбин Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Запад в лице Великобритании и ООН явно дал понять российским олигархам и чиновникам, что не прочь возобновить дружбу.

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