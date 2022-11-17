Лондон просит у Москвы алюминий, только чтобы тихо было

Олигархов и чиновников манят отменой санкций, Запад снова готов покупать русское сырьё Иван Рыбин Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Запад в лице Великобритании и ООН явно дал понять российским олигархам и чиновникам, что не прочь возобновить дружбу.