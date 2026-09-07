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Why Rod Serling Only Adapted One Ray Bradbury Story For The Twilight Zone

Why Rod Serling Only Adapted One Ray Bradbury Story For The Twilight Zone

Ray Bradbury was supposed to be a big part of The Twilight Zone. So why did Rod Serling reject his first couple of scripts - and what did Bradbury think of it?Ray Bradbury was supposed to be a big part of The Twilight Zone.

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