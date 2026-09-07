Why Rod Serling Only Adapted One Ray Bradbury Story For The Twilight Zone

Ray Bradbury was supposed to be a big part of The Twilight Zone. So why did Rod Serling reject his first couple of scripts - and what did Bradbury think of it?Ray Bradbury was supposed to be a big part of The Twilight Zone.
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