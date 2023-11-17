В России резко упали цены на красную икру

МОСКВА, 17 ноября, ФедералПресс. Цены на красную икру в российских магазинах снижаются. Эксперты Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров ВАРПЭ рассказали, сколько стоит деликатес.
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