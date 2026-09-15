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МИД: 48 мирных жителей, включая трёх детей, погибли от обстрелов ВСУ за неделю

МИД: 48 мирных жителей, включая трёх детей, погибли от обстрелов ВСУ за неделю

От обстрелов ВСУ за прошедшую неделю погибли 48 мирных жителей России, в том числе трое детей. Об этом говорится в докладе посла по особым поручениям российского МИД Родиона Мирошника.

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