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Царьград

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Въездной туризм в РФ вырос на 7,5%, но отстает от целей РСТ

Въездной туризм в РФ вырос на 7,5%, но отстает от целей РСТ

Показатели въездного туризма в России увеличились на 7,5%, однако достигнутые цифры пока не соответствуют целевым ориентирам Российского союза туриндустрии.

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