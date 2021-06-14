Почему Youtube позволяет пропаганду наркомании и что с этим делать

Только новостиРазвлеченияПочему Youtube позволяет пропаганду наркомании и что с этим делать Как получилось так, что сотни популярных блогеров пропагандируют наркотики среди молодёжи и как с этим бороться.Вернуться к статье43НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьVladimir LioubimcevПозакрывать их всех на территории России... Хотя... стены домов тоже разломать? Везде "красуются" телефоны, ясно, что это за телефоны. Их закрашивают, а они снова появляются. Кто, когда их рисует, хотя бы отслеживают? Везде уже камер понатыкано, и годами "разрабатывают" наркодельцов, а сколько за это время молодого народу погибнет? Наркоконтроль, такое впечатление, что с ними заодно. "Работают" нит шатко, ни валко. Зато на машинах таких дорогущих ездят, по стоимости квартиры...ВХвячеслав харченкоДа, телефоны везде понатыканы и обновляются, если закрасить, предлагают "работу", кто их через трафарет наносит, не Санта Клаус же?Алексей ЗверевПока эта шваль на экранах и на свободе, то ни о каком здравом порядке речи не должно идти ! ПиарАса и мальчика по вызову Милохина крышуют ЕдРоссы (для справки)!ИгорьИнтересно, что нужно для того, чтобы покончить с наркомафией в России, как это уже сделано в некоторых странах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии? Чего не хватает: денег?, законов?, а может доброй воли кого-то? Ведь глупо совершать подвиг врачам, борясь за каждую человеческую жизнь в больницах от рождения и до глубокой старости, и не замечать, как здоровые молодые люди из-за чьей-то алчности тысячами покидают этот мир, не успев принести пользу своей стране.Комментировать
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