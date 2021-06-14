Только новости

46 077 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Eвтушенко
    Увы, вы правы. Посмотрите на эти мерзкие хари, рожи, рыла в ГД и правительстве? Вся эта мразь к власти пришла п...Лукашенко рискует...
  • Vladimir Lioubimcev
    Абсолютно с вами согласен!!Молдову с помощью...
  • Vladimir Lioubimcev
    Уважаемые молдоване - НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО!!! Вы же не придурашые жЫдо-бандэровцы на Украине, вы же разумные и адекватные...Молдову с помощью...

Почему Youtube позволяет пропаганду наркомании и что с этим делать

Почему Youtube позволяет пропаганду наркомании и что с этим делать

  Как получилось так, что сотни популярных блогеров пропагандируют наркотики среди молодёжи и как с этим бороться.

Вернуться к статье
43
Обсудить
Vladimir Lioubimcev
Позакрывать их всех на территории России... Хотя... стены домов тоже разломать? Везде "красуются" телефоны, ясно, что это за телефоны. Их закрашивают, а они снова появляются. Кто, когда их рисует, хотя бы отслеживают? Везде уже камер понатыкано, и годами "разрабатывают" наркодельцов, а сколько за это время молодого народу погибнет? Наркоконтроль, такое впечатление, что с ними заодно. "Работают" нит шатко, ни валко. Зато на машинах таких дорогущих ездят, по стоимости квартиры...
вячеслав харченко
Да, телефоны везде понатыканы и обновляются, если закрасить, предлагают "работу", кто их через трафарет наносит, не Санта Клаус же?
Алексей Зверев
Пока эта шваль на экранах и на свободе, то ни о каком здравом порядке речи не должно идти ! ПиарАса и мальчика по вызову Милохина крышуют ЕдРоссы (для справки)!
Игорь
Интересно, что нужно для того, чтобы покончить с наркомафией в России, как это уже сделано в некоторых странах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии? Чего не хватает: денег?, законов?, а может доброй воли кого-то? Ведь глупо совершать подвиг врачам, борясь за каждую человеческую жизнь в больницах от рождения и до глубокой старости, и не замечать, как здоровые молодые люди из-за чьей-то алчности тысячами покидают этот мир, не успев принести пользу своей стране.

Картина дня

наверх