В Красноярске появился учитель-квадробер

Владимир Балаев

В клетку беса! НЕЛЬЗЯ ТАКИХ ТВАРЕЙ ДОПУСКАТЬ К ДЕТЯМ - ЭТО ЗАРАЗА! И возникает вопрос - ГДЕ КОЛЛЕКТИВ УЧИТЕЛЕЙ, РОДИТЕЛЬСКИЙ КОМИТЕТ?! Или родителям уже вообще не до детей, и того кем они станут?