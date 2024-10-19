Avia.pro - СМИ Если вы думали, что физика — это скучные формулы и бесконечные теоремы, приготовьтесь.
В Красноярске появился учитель-квадробер
Комментарии
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Владимир Балаев
В клетку беса! НЕЛЬЗЯ ТАКИХ ТВАРЕЙ ДОПУСКАТЬ К ДЕТЯМ - ЭТО ЗАРАЗА! И возникает вопрос - ГДЕ КОЛЛЕКТИВ УЧИТЕЛЕЙ, РОДИТЕЛЬСКИЙ КОМИТЕТ?! Или родителям уже вообще не до детей, и того кем они станут?
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3 час.
Михаил Рамзайкин
В психушку егою.
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1 час.
ВВ
Виктория Виктория
Говорят, что обезьяны в свете последних событий отказались считать себя предком человека.
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44 мин.
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