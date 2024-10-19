ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 267 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алекс Сэм
    Если добежит то его ждёт судьба Бендера, ограбят и попробуют утопить.Великолепный пода...
  • Авас Анекак
    всех черножопых повеситьТаджикистан сгоня...
  • Виктория Виктория
    Говорят, что обезьяны в свете последних событий отказались считать себя предком человека.В Красноярске поя...

В Красноярске появился учитель-квадробер

В Красноярске появился учитель-квадробер

Avia.pro - СМИ Если вы думали, что физика — это скучные формулы и бесконечные теоремы, приготовьтесь.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Балаев
В клетку беса!  НЕЛЬЗЯ ТАКИХ ТВАРЕЙ ДОПУСКАТЬ К ДЕТЯМ - ЭТО ЗАРАЗА!  И возникает вопрос - ГДЕ КОЛЛЕКТИВ УЧИТЕЛЕЙ, РОДИТЕЛЬСКИЙ КОМИТЕТ?!  Или родителям уже вообще не до детей, и того кем они станут?
Ответить
3 час.
Михаил Рамзайкин
В психушку егою.
Ответить
1 час.
ВВ
Виктория Виктория
Говорят, что обезьяны в свете последних событий отказались считать себя предком человека.
Ответить
44 мин.

Картина дня

наверх