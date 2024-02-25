Новый мод для Skyrim наконец-то заставляет NPC укрываться от ваших стрел и заклин...

Новый мод для Skyrim наконец-то заставляет NPC укрываться от ваших стрел и заклинанийСпустя почти тринадцать лет после первого запуска The Elder Scrolls V: Skyrim по-прежнему продолжает получать множество интересных модов, разработанных сообществом.
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