Кубок России по пауэрлифтингу соберет в Ноябрьске более 200 спортсменов

В Ноябрьске на базе спорткомплекса «Зенит» пройдет Кубок России по пауэрлифтингу. Турнир соберет более 200 сильнейших атлетов со всей страны, сообщил главный судья соревнований Мухарбек Хосроев.
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