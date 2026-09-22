США, Дания и Гренландия подписали договоренности по безопасности острова

Президент США Дональд Трамп, премьер-министры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен подписали соглашение, касающееся перехода к Вашингтону части обязательств по обеспечению безопасности острова.
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