Слишкович: не можем быть довольны сезоном, цель — это минимум попасть в топ-3

Главный тренер «Спартака» Владимир Слишкович оценил выступление команды под своим руководством. «Руководство, игроки, тренерский штаб и болельщики не могут быть довольны результатом, поскольку цель — это минимум попасть в топ-3, плюс не вышли в финал кубка», — цитирует Слишковича «Спорт-Экспресс».