Магдеев прокомментировал новые автобусные маршруты города

На аппаратном совещании мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев обсудил новые автобусные маршруты. Он отметил, что рекомендации московского разработчика были взяты за основу, однако окончательное решение по маршрутам еще не принято.
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