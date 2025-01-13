ГТРК Татарстан
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ГТРК Татарстан

22 подписчика

Свежие комментарии

  • Татьяна Бутова
    Наверное мало покоя  и много показухи. Курицам - на марафон!!!!Минниханов пригла...
  • Владислав Петряев
    Интересно, как КНР воспринимает этот визит и укрепление (развитие) наших отношений с Индией?Моди обсудит с Пу...

Магдеев прокомментировал новые автобусные маршруты города

На аппаратном совещании мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев обсудил новые автобусные маршруты. Он отметил, что рекомендации московского разработчика были взяты за основу, однако окончательное решение по маршрутам еще не принято.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх