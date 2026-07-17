Анджелина Джоли готовится навсегда уехать из Лос-Анджелеса

Анджелину Джоли больше ничего не удерживает в Лос-Анджелесе. После совершеннолетия младших детей актриса получила возможность окончательно закрыть многолетнюю главу своей жизни в Голливуде и, как сообщают источники, уже готовится к переезду.
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