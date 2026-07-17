Утро.ru
ГлавнаяПолитикаЭкономикаЖизньПроисшествияНаукаКультураВсе статьи
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Утро.ru

71 926 подписчиков

Анджелина Джоли готовится навсегда уехать из Лос-Анджелеса

Анджелина Джоли готовится навсегда уехать из Лос-Анджелеса

Анджелину Джоли больше ничего не удерживает в Лос-Анджелесе. После совершеннолетия младших детей актриса получила возможность окончательно закрыть многолетнюю главу своей жизни в Голливуде и, как сообщают источники, уже готовится к переезду.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии